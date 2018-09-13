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Территориальные автодороги передадут обладминистрациям - Гройсман
17:21 12.09.2018 |
Территориальные автомобильные дороги Украины, которые соединяют административные центры областей с районными центрами, городами областного значения, города областного значения между собой и админцентры районов между собой будут переданы на баланс областных администраций с 1 января.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.
"Дорогам между райцентрами надо уделить особое внимание. Как мы видим, сегодня деньги есть на местах, и местные власти должны делать дороги между райцентрами. Поэтому давайте ускорим это решение, чтобы с 1 января облгосадминистрации эти дороги забрали и начали их делать", - сказал Гройсман.
Премьер отметил, что местная власть сможет привести территориальные дороги в порядок, так как деньги на местах есть.
"Подготовьте (обратился к главе "Укравтодора" - УНИАН) предложение правительству. И мы дороги между райцентрами передадим на местный уровень. Деньги мы уже передали - 17,7 миллиарда на следующий год", - сказал Гройсман.
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