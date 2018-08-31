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Кабмин предусмотрел выезд ребенка за границу в составе организованной группы при наличии нотариального согласия одного из родителей
17:18 30.08.2018 |
Кабинет министров Украины предусмотрел выезд ребенка за границу на отдых и оздоровление в составе организованной группы при наличии нотариально заверенного согласия одного из родителей.
Правительственным постановлением №674 от 29 августа внесены изменения в порядок организации выезда детей за границу на отдых и оздоровление.
Отмечается, что такое решение позволит решать вопросы выезда ребенка за границу на отдых и оздоровление в составе организованной группы при наличии нотариально заверенного согласия одного из родителей.
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