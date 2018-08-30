В Украине с сегодняшнего дня на долги по алиментам будет насчитываться пеня

С сегодняшнего дня на долги по алиментам будет насчитываться пеня.

Об этом на заседании Кабмина заявил министр юстиции Павел Петренко. Он отметил, что в Украине в неполных семьях воспитывается более трех млн детей.

"С сегодняшнего дня на всю задолженность по алиментам, которая составляет один год и более, автоматически увеличивается в пользу ребенка. Если задолженность составляет более года, то насчитывается пеня в размере 20%, если два года и более - на 30%, и более трех лет - на 50%", - пояснил Петренко.

По его словам, родителю, с которым живет ребенок не надо будет бегать по инстанциям и собирать бумаги для перерасчета алиментов - все будет осуществляться автоматически.

Глава Минюста также подчеркнул, что с сегодняшнего дня также увеличивается минимальный размер алиментов и вступают в силу новые правила вывоза детей за границу.

Заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко рассказала, что с 29 августа вступит в силу норма закона о наложении дополнительных штрафов на сумму долга по алиментам.

Как сообщал УНИАН, в Украине начали действовать изменения в рамках второго пакета законодательной инициативы "Чужих детей не бывает", которые позволяют выезжать за границу с ребенком одному из родителей без разрешения другой стороны.