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В Украине с сегодняшнего дня на долги по алиментам будет насчитываться пеня
16:36 29.08.2018 |
С сегодняшнего дня на долги по алиментам будет насчитываться пеня.
Об этом на заседании Кабмина заявил министр юстиции Павел Петренко. Он отметил, что в Украине в неполных семьях воспитывается более трех млн детей.
"С сегодняшнего дня на всю задолженность по алиментам, которая составляет один год и более, автоматически увеличивается в пользу ребенка. Если задолженность составляет более года, то насчитывается пеня в размере 20%, если два года и более - на 30%, и более трех лет - на 50%", - пояснил Петренко.
По его словам, родителю, с которым живет ребенок не надо будет бегать по инстанциям и собирать бумаги для перерасчета алиментов - все будет осуществляться автоматически.
Глава Минюста также подчеркнул, что с сегодняшнего дня также увеличивается минимальный размер алиментов и вступают в силу новые правила вывоза детей за границу.
Заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко рассказала, что с 29 августа вступит в силу норма закона о наложении дополнительных штрафов на сумму долга по алиментам.
Как сообщал УНИАН, в Украине начали действовать изменения в рамках второго пакета законодательной инициативы "Чужих детей не бывает", которые позволяют выезжать за границу с ребенком одному из родителей без разрешения другой стороны.
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