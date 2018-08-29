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Минрегион планирует изменить требования к размеру окон
12:57 29.08.2018 |
Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ планирует изменить требования к размеру окон при строительстве зданий, выделив четыре светоклиматические зоны вместо двух, сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.
Согласно сообщению, соответствующие изменения Минрегион планирует внедрить в государственных строительных нормах (ГСН).
"В новых ГСН по освещению мы предлагаем скорректировать расчеты естественного освещения в помещениях. В частности, уточнить зонирование территории Украины по световому климату, распределив ее на четыре зоны со светоклиматическими особенностями. Это даст возможность более корректно рассчитывать необходимую минимальную площадь окон в помещениях в разных регионах Украины, и, следовательно, повысит инсоляцию и комфорт в помещениях", - написал Л.Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
По его словам, сейчас территория Украины разделена на две светоклиматические зоны: одна включает Одесскую область и АР Крым, вторая - остальную территорию Украины, однако разница во времени восхода и захода солнца между западными и восточными регионами составляет около двух часов.
Согласно сообщению Л.Парцхаладзе, первая светоклиматическая зона будет включать Житомирскую, Хмельницкую, Тернопольскую, Ривненскую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Волынскую области. Во вторую зону войдут Закарпатская, Черновицкая, Винницкая, Киевская, Черниговская и Сумская области.
Третья зона будет включать Кировоградскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Полтавскую, Черкасскую, Донецкую и Луганскую области.
Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым войдут в четвертую зону.
По данным Л.Парцхаладзе, новые ГСН будут приняты в ближайшем времени, их нормы будут распространяться на проектирование освещения помещений в жилых, гражданских, промышленных зданиях и сооружениях, на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также на проектирование наружного освещения населенных пунктов, в том числе, улиц, дорог и парков.
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