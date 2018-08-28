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В Украине изменился порядок вывоза детей за границу
13:29 28.08.2018 |
В Украине 28 августа вступил в силу закон, совершенствующий порядок вывоза детей за границу.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба на своей странице в Facebook.
Закон Украины № 2475-VIII "О внесении изменений в некоторые акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты ребенка на надлежащее содержание" был принят Верховной Радой 3 июля.
А 22 августа правительство приняло постановление №619 "О внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины", которое вступает в силу также с сегодняшнего дня.
Согласно предлагаемым изменениям родитель, проживающий с ребенком, может самостоятельно решать вопрос временного выезда ребенка за границу при наличии задолженности по уплате алиментов другого родителя более 4 месяцев.
При этом законопроект предусматривает возможность выезда ребенка за границу сроком до 1 месяца с тем из родителей, с кем проживает ребенок, не только на лечение, обучение и отдых, но и с целью участия в детских соревнованиях, фестивалях, ученических олимпиадах и конкурсах за рубежом, в том числе в составе организованной группы детей.
Раньше для этого нужно было получить нотариальное разрешение, чем часто пользовались должники и шантажировали бывших супруга или супругу, требуя отказаться от алиментов.
"Также стоит заметить, что в связи с изменениями в этом пункте, сбалансировано право обоих родителей. То есть право выехать ненадолго за пределы Украины с малышом также получит тот из родителей, который не проживает с ребенком. Но только в случае, когда он является добросовестным плательщиком алиментов", - отметили в ГПСУ.
Для этого необходимо обратиться с письменным заявлением к тому из родителей, который проживает с ребенком. Разрешение должно быть предоставлено в течение 10 дней. В противном случае по упрощенному порядку в приказном производстве такое решение выносит суд.
За умышленное нарушение установленного законом ограничения относительно срока пребывания ребенка за пределами Украины предусмотрена административная ответственность.
К тому же, если на гражданина наложено административное взыскание за совершение такого правонарушения, он временно ограничивается в праве на выезд за границу с ребенком. Срок такого ограничения составляет 1 год, кроме случаев наличия нотариально удостоверенного согласия на выезд ребенка второго родителя.
Напомним, в июле правительство поддержало изменения по упрощению процедуры выезда за границу отдельных категорий граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста.
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