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Все мосты в Украине хотят оснастить датчиками контроля
15:16 23.08.2018 |
Минрегион инициирует обязательное обустройство мостов дистанционными датчиками контроля строительных конструкций.
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook.
"Одна из инициатив, которую предлагаем - обязательно обустраивать мосты дистанционными датчиками контроля строительных конструкций", - отметил он.
По словам заместителя министра, это позволит оперативно контролировать техническое состояние мостов.
"Ведь мостовые конструкции - это инженерные сооружения, которые имеют повышенную значимость. Влияние внешних факторов на них велико, что приводит к постепенному износу элементов конструкций и может вызвать его преждевременное разрушение. Последствия могут быть ужасны, стоит только вспомнить недавнюю трагедию в Генуе - человеческие жертвы, значительные финансовые затраты на восстановление. Мониторинг состояния конструкций нужен именно для предотвращения таких аварий", - добавил он.
Как сообщалось, часть моста Моранди в Генуе длиной около 100 метров обвалилась 14 августа около полудня. Упала секция, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.
Обрушение автомобильного моста в Генуе, вероятно, произошло по "ряду причин", а не только из-за разрушения стальных канатов - вант.
Операция по поиску погибших под завалами автомобильного моста в Генуе завершилась 19 августа, официальное число погибших достигло 43.
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