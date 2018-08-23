Все мосты в Украине хотят оснастить датчиками контроля

Минрегион инициирует обязательное обустройство мостов дистанционными датчиками контроля строительных конструкций.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook.

"Одна из инициатив, которую предлагаем - обязательно обустраивать мосты дистанционными датчиками контроля строительных конструкций", - отметил он.

По словам заместителя министра, это позволит оперативно контролировать техническое состояние мостов.

"Ведь мостовые конструкции - это инженерные сооружения, которые имеют повышенную значимость. Влияние внешних факторов на них велико, что приводит к постепенному износу элементов конструкций и может вызвать его преждевременное разрушение. Последствия могут быть ужасны, стоит только вспомнить недавнюю трагедию в Генуе - человеческие жертвы, значительные финансовые затраты на восстановление. Мониторинг состояния конструкций нужен именно для предотвращения таких аварий", - добавил он.

Как сообщалось, часть моста Моранди в Генуе длиной около 100 метров обвалилась 14 августа около полудня. Упала секция, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.

Обрушение автомобильного моста в Генуе, вероятно, произошло по "ряду причин", а не только из-за разрушения стальных канатов - вант.

Операция по поиску погибших под завалами автомобильного моста в Генуе завершилась 19 августа, официальное число погибших достигло 43.