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Спортивный покер официально признан видом спорта в Украине
13:34 23.08.2018 |
Министерство молодежи и спорта Украины признало спортивный покер видом спорта в Украине.
Согласно приказу Министерства молодежи и спорта №3780 от 16 августа, который есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", "Спортивный покер" признается видом спорта в Украине.
Соответствующий пункт поручено внести в раздел ІІ Реестра признанных видов спорта в Украине, утвержденного приказом Минспорта №639 от 11 марта 2015 года.
Вместе с тем, согласно приказу, Министерство молодежи и спорта отказало общественной организации "Федерация Киокусин кай Украины" в признании вида спорта "Киокусин".
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