Каждый третий украинец выбрал своего семейного врача

Декларации с семейными врачами, педиатрами и терапевтами, в рамках реформирования системы оказания первичной медицинской помощи подписали 14,975 млн человек.

По данным электронной системы здравоохранения eHealth, наибольшее количество деклараций подписано пациентами в Харьковской - 1,294 млн, Днепропетровской - 1,216 млн и Львовской областях - 1,062 млн. Наименьшее количество деклараций зарегистрировано в системе пациентами Закарпатской - 321,9 тыс., Сумской - 264,8 тыс. и Луганской областей - 223,9 тыс.

Согласно информации Министерства здравоохранения Украины, в некоторых областях - Винницкой, Полтавской, Харьковской своего семейного врача, педиатра или терапевта выбрал каждый второй житель области.

Как сообщалось, с 1 июля 2018 года 160 учреждений первичной медицинской помощи, которые выполнили все условия НСЗУ и подписали с ней договора, начали работать по новому принципу финансирования - "деньги идут за пациентом". Согласно ему, пациент выбирает себе семейного врача (терапевта, педиатра) в независимости от места прописки. Врач, в свою очередь, получает доход, зависящий от количества пациентов, подписавших с ним декларации.

По оценкам Минздрава, создание конкуренции между медицинскими учреждениями, а также врачами, позволит улучшить качество медицинских услуг и значительно повысить медработникам уровень оплаты труда.

За первый месяц работы медучреждения суммарно получили 244 млн грн. Министерство здравоохранения констатировало рост заработной платы некоторых медицинских работников автономизированных учреждений первичной медицинской помощи в несколько раз.

