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Началась стройка еще одного аэропорта на Западной Украине
08:48 08.08.2018 |
Как Strou.net сообщили в пресс-службе Хмельницкого аэропорта, предприятие подписало пакет соглашений по обслуживанию малой авиации со строительством и обеспечением стоянки 3-х самолетов АН2. Перед началом ремонтных и строительных работ территория в 55 гектаров была очищена от кустарников и травы-самосева. В данное время продолжается ремонт контрольно-пропускного пункта.
Администрация компании уже провела тендер, определив подрядчиков, которые будут заниматься ремонтными работами на взлетно-посадочной полосе, а также реконструировать админздание. Облгосадминистрация, облсовет и аэропорт сегодня совместно решают главную задачу, связанную с обеспечением предприятия электроснабжением.
Подстанция, питающая системы аэропорта ранее, является собственностью ГК«Украэрорух». Власти области направили обращение в Министерство инфраструктуры, прося передать подстанцию в городскую собственность. Министерство поддержало инициативу. Ранее Полтавский аэропорт был запущен в эксплуатацию после реконструкции.
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