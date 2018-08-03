На украинских дорогах могут появиться SOS-станции

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено внести изменение в государственные строительные нормы для проектирования на украинских трассах SOS-станций - специальных средств экстренной связи при чрезвычайной ситуации на дороге.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"Вопрос безопасности - приоритет №1. Когда люди в дороге, могут случиться непредвиденные чрезвычайные ситуации - авария или поломка машины. Поэтому обустройство дорог специальными средствами экстренной связи - так называемыми SOS-станциями - это безопасность и удобство вызова необходимой помощи: полиции, скорой помощи или эвакуатора. Сейчас планируем рассмотреть возможность проектирования таких SOS-станций на трассах Украины и внесения соответствующих изменений в государственные строительные нормы", - написал Парцхаладзе.

Он отметил, что такие SOS-станции на трассах необходимы для оповещения об аварии или поломке на дороге и вызова технической помощи, медицинской службы или полиции.

"Кроме того, на станции может находиться аптечка экстренного назначения. Анализируем зарубежный опыт, в частности, европейский. Идеальный вариант - так называемые "emergency боксы", которые оборудованы кнопками вызова помощи (диспетчерской службы), специальными камерами, а также отдельным боксом с первой врачебной помощью", - сказал замминистра.

По его словам, исходя из европейского опыта, такие станции должны располагаться вдоль трасс на расстоянии от 500 метров до 2 километров, ориентировочное время ожидания приезда экстренной помощи (медицинской или полиции) может составлять до 30 минут, технической помощи - до 1 часа.

Парцхаладзе также напомнил, что сейчас Минрегион совместно с Министерством здравоохранения и Госслужбой по чрезвычайным ситуациям работают над реализацией проекта создания Центров безопасности в общинах для оказания своевременной помощи при пожаре или другой чрезвычайной ситуации. Центры безопасности будут объединять пожарную помощь, экстренную медицинскую помощь, полицейский пункт и единый диспетчерский пункт для координации действий. Парцхаладзе отметил, что Центры безопасности можно будет использовать также и для оказания помощи на дороге, именно благодаря устройству на трассах таких SOS-станций.

Как сообщал УНИАН, для повышения безопасности дорожного движения и снижения аварийности Минрегион ввел новую норму в ГСН о возможности сужения ширины полос движения в городах и селах. По данным Минрегиона, это будет способствовать увеличению пропускной способности улиц и уменьшению заторов, эффективному развитию общественного транспорта и велосипедного движения за счет обустройства отдельных полос для них.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.