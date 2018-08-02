С тротуаров уберут люки

В соответствии с новыми государственными строительными нормами (ГСН) с 1 сентября 2018 года в Украине изменятся правила устройства люков и дождеприемников на тротуарах.

Об этом сообщил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Мы меняем жизнь людей к лучшему, поэтому повышаем безопасность движения пешеходов и велосипедистов. С 1 сентября вводятся 2 важные инициативы по этому поводу: 1) убираются люки и дождеприемники на пешеходных тротуарах при их проектировании; 2) на всех улицах с велосипедными полосами должны проектироваться специальные дождеприемники, встраиваемые в бордюры, - написал он.

Напомним, что Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины сообщило, что намерено создать в крупных городах транспортно-пересадочные узлы для удобства пассажиров, которым приходится совершать пересадки между разными видами транспорта.