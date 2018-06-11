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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

За год пограничники ЕС не пустили 44 тысячи украинцев – ГПСУ

13:57 11.06.2018 |

Украина

 

Пограничное агентство Европейского Союза Frontex сообщило украинским коллегам, что в 2017 году было отказано во въезде 44 тысячам граждан Украины.

Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Василий Серватюк.

"Наши европейские коллеги не пропустили по разным причинам и вернули в Украину около 44 тысяч граждан Украины", - заявил он.

По его словам, европейские пограничники называют несколько типичных оснований отказа. "В первую очередь это несоответствие цели поездки, финансового обеспечения и превышение срока пребывания", - пояснил чиновник.

Отвечая на вопрос ЕП, он подчеркнул, что речь идет не только о тех украинцах, которые пользовались безвизовым режимом, а обо всех путешественниках, подавляющее большинство которых пересекали границу стран-членов ЕС с визами.

"Много ли это? В процентах на 20 млн пересечений границы - это немного (0,22%. - ЕП). Но для каждого конкретного человека недопуск - это проблема", - заявил представитель ГПСУ.

Стоит заметить, что до сих пор в ГПСУ называли значительно меньшие цифры - речь шла лишь о десятках отказов. Серватюк объяснил причину этого различия.

"Если в наземных пунктах мы видим, когда человека не пускают через границу, то в авиационных пунктах пропуска мы можем узнать об этом, только если при пересечении гражданин сообщил нашему пограничнику, что его не пустили в ЕС. Если нет - то мы не можем этого узнать. К сожалению, большое количество украинцев не заявляют".

Стоит отметить, что в Брюсселе называют несколько иную, но также большую цифру недопусков - более 37 тысяч.
По материалам: Европейская правда
 

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