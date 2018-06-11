Безвизом с ЕС за первый год воспользовались 555 тысяч граждан Украины

За год с начала введения безвизового режима в страны Европейского Союза въехало почти 20,3 млн граждан, из которых почти 4,8 млн человек - по биометрическим паспортам и более 555 тысяч граждан Украины воспользовались всеми преимуществами безвизового режима.

Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Определенный ажиотаж среди желающих беспрепятственно путешествовать наблюдался в первые месяцы действия безвиза - в среднем пограничники оформляли до 90 тысяч украинцев за месяц. В ноябре прошлого года этот показатель составлял уже 32,5 тысячи человек. С наступлением лета, то есть периода активных отпусков и путешествий, снова ожидается увеличение пассажиропотока", - говорится в сообщении.

Больше всего украинцев выбирают авиационные пути для путешествий, меньше всего - по морю. Своеобразным "окном в Европу" для Украины остается Польша. Именно через нее в страны ЕС попадает больше всего украинцев. Наименьший поток путешественников из Украины в страны ЕС - через словацкую границу.

"Очереди в пунктах пропуска имеют периодический характер и связаны с праздниками, периодом отпусков, массовыми международными мероприятиями, а также сезонными работами за рубежом и малым приграничным движением", - отмечают в ГПСУ.

Кроме того, в последнее время на границе с ЕС очереди образуются по вине владельцев авто на "еврономерах" и так называемых "пересичников", которые в течение суток могут по несколько раз пересекать границу.

ГПСУ сообщает, что выполнила все задачи, предусмотренные Планом либерализации. В частности были оборудованы все авиационные, международные и межгосударственные пункты пропуска на границе со странами ЕС автоматизированными рабочими местами с функцией биометрического контроля, что позволяет считывать и автоматически проверять все типы биометрических документов.