Полиция установила не менее 50 договорных футбольных матчей в Украине с участием 35 клубов - Князев

Национальная полиция Украины установила не менее 50 договорных матчей с участием большинства профессиональных клубов.

"Мы установили, по меньшей мере, 50 таких футбольных матчей", - сообщил на брифинге глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

В организации договорных матчей были задействованы функционеры 35 из 52 профессиональных клубов Украины из Премьер-лиги, Первой и Второй лиг.

В частности, у таким матчах причастны такие клубы как "Заря", "Ворскла", "Александрия", "Зирка", "Волынь", "Оболонь", "Арсенал-Киев" и другие.

В свою очередь заместитель главы Национальной полиции Украины Игорь Купранец сообщил, что в настоящее время никто не задержан, учитывая категорию статей и санкций.

"Не видим необходимости задерживать людей, бросать их в камеры", - сказал он, добавив, что гораздо важнее установить цепочку работы преступной схемы.

"Мы показали вам ролик, цифры от 30 тыс. грн за ничью, до 100 за выигрыш". Более 300 человек, по его словам, будут проходить в уголовном производстве. "Это те люди, которым могут быть предъявлены подозрения", - сказал И.Купранец.

