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Из Украины запустят поезд в Румынию
13:16 21.05.2018 |
Украина и Румыния договорились о запуске с начала 2019 года поезда между румынским городом Сучава и Черновцами, а также о расширении возможностей для автомобильных перевозок.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на результаты переговоров между заместителем министра по вопросам европейской интеграции Виктором Довганем и государственным секретарем Министерства транспорта Румынии Марией Магдаленой Григоре.
«Относительно железнодорожных пассажирских перевозок стороны договорились о введении с 1 января 2019 года двух пар поездов (4 поезда) в обе стороны, которые обеспечат сообщение между г. Сучава (Румыния) с пересадкой на станции Вадул-Сирет и г. Черновцы (Украина)», - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, стороны согласились с необходимостью организации контрейлерных перевозок по территориям Украины и Румынии и договорились о дальнейшем содействии их развитию.
«Что касается автомобильных перевозок, стороны договорились об увеличении общей квоты разрешений на осуществление международных автоперевозок на 2018-2019 годы. В ближайшее время украинские перевозчики дополнительно получат 4500 транзитных и 1000 двусторонних разрешений», - добавили в министерстве.
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