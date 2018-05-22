Из Украины запустят поезд в Румынию

Украина и Румыния договорились о запуске с начала 2019 года поезда между румынским городом Сучава и Черновцами, а также о расширении возможностей для автомобильных перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на результаты переговоров между заместителем министра по вопросам европейской интеграции Виктором Довганем и государственным секретарем Министерства транспорта Румынии Марией Магдаленой Григоре.

«Относительно железнодорожных пассажирских перевозок стороны договорились о введении с 1 января 2019 года двух пар поездов (4 поезда) в обе стороны, которые обеспечат сообщение между г. Сучава (Румыния) с пересадкой на станции Вадул-Сирет и г. Черновцы (Украина)», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, стороны согласились с необходимостью организации контрейлерных перевозок по территориям Украины и Румынии и договорились о дальнейшем содействии их развитию.

«Что касается автомобильных перевозок, стороны договорились об увеличении общей квоты разрешений на осуществление международных автоперевозок на 2018-2019 годы. В ближайшее время украинские перевозчики дополнительно получат 4500 транзитных и 1000 двусторонних разрешений», - добавили в министерстве.