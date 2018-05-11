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Запуск пассажирских поездов по новому европейскому маршруту Мукачево-Будапешт состоится до конца 2018 года
22:13 11.05.2018 |
Об этом в эфире "5 канала" рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"Я верю, что после модернизации существующих европутей, доходящих в Мукачево, мы сможем в этом году запустить этот поезд, который будет управляться Венгерской железной дорогой, и украинцы смогут почувствовать разницу между украинскими и европейскими поездами", - отметил министр.
В свою очередь, и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook сообщил, что цена на билеты во второй класс составит не более 700 грн, первый класс - около 1 тыс. грн.
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