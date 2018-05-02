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За въезд в Евросоюз украинцам нужно будет заплатить 7 евро
07:43 02.05.2018 |
Для въезда на территорию Европейского Союза необходимо будет получать специальные разрешения. Нововведение коснется всех лиц, путешествующих в рамках безвизового режима. Об этом сообщает сайт Совета Европейского Союза.
Послы стран ЕС поддержали введение европейской системы информации о поездках и разрешений (ETIAS).
Единая общеевропейская система позволит проводить предварительную проверку граждан третьих стран, которые пытаются въехать в Шенгенскую зону по условиям безвизового режима.
Ожидается, что это будет способствовать повышению внутренней безопасности, предотвращению нелегальной иммиграции, охране общественного здоровья и уменьшению задержек на границах путем выявления лиц, которые могут представлять риск в одной из этих областей, прежде чем они прибудут на внешние границы ЕС.
Лицам, которые путешествуют без виз, необходимо будет получить предварительное разрешение на поездку. Для этого они должны заранее заполнить заявление-анкету через Интернет. Стоимость такого документа составит 7 евро.
Ранее планировалось, что въезд в Шенген зоны будет стоить 5 евро.
Предоставленная информация будет проходить автоматически проверку по базам данных ЕС и Интерпола, чтобы определить, существуют ли основания для отказа в разрешении на проезд. При отсутствии запретов или замечаний, разрешение на въезд будет выдаваться автоматически.
Если возникнут подозрения или информация потребует дополнительного анализа, то заявка будет обрабатываться вручную компетентными органами. В любом случае, срок рассмотрения информации с вынесением соответствующего решения не будет превышать 96 часов.
Разрешение на въезд будет действовать три года или до окончания срока действия заграничного паспорта или другого документа, зарегистрированного при оформлении заявки, в зависимости от того, что произойдет раньше. Однако его наличие не означает автоматического права на въезд в страны Шенгена - окончательное решение будет принимать пограничник.
Сначала система заработает в аэропортах и морских пунктах пропуска. Перед посадкой на борт авиакомпании и морские перевозчики должны проверить наличие действительного разрешения у лиц для которых они предусмотрены. Через три года с начала работы системы это обязательство также будет применяться к международным автобусных перевозчиков.
Для того, чтобы новые правила вступили в силу, их еще должен поддержать Европейский парламент и утвердить и Совет ЕС.
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