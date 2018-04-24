Мининфраструктуры предложило закрыть возможность входа российских судов во внутренние воды страны

Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на заявление замглавы ведомства Юрия Лавренюка.

"Министерство инфраструктуры Украины обратится к СНБО касательно запрета входа российских судов во внутренние водные пути Украины из-за высокого уровня террористической угрозы", - подчеркнул он.

По словам Лавренюка, на реках Украины расположены объекты критической инфраструктуры, потому нахождение там российских судов недопустимо.

Также он сообщил, что Мининфраструктуры передало МИД материалы о несанкционированных заходах в порты Крыма для приобщения документов к международному иску.

В ведомстве намерены максимально усилить меры по выявлению случаев, когда суда несанкционированно заходят в закрытые порты Крыма.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года украинские власти закрыли для международного судоходства крымские морские порты, в частности порты в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии и Ялте. Также было прекращено железнодорожное и автобусное сообщение.