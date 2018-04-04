Украина начала оформление электронных виз для граждан 46 стран

Консульская служба МИД Украины начинает онлайн-оформление электронных виз для въезда в страну с деловой или туристической целью.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

Для оформления электронной визы необходимо сделать несколько шагов: заполнить анкету онлайн на сайте http://evisa.mfa.gov.ua, загрузить сканированные копии необходимых документов, заплатить на сайте банковской картой (платежные системы MasterCard или Visa) и распечатать полученную на электронный адрес электронную визу.

Время оформления визы составляет до 9 рабочих дней, стоимость - $65. Срок действия - разовая до 30 дней.

"Е-виза - абсолютно новый для Украины проект, который реализуется в нашем государстве впервые с целью модернизации процедур в визовой сфере", - говорится в сообщении МИД.

Е-визы вводятся для граждан следующих государств:

Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Индонезия, Камбоджа, Катар, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Микронезия, Мьянма, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Суринам, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Фиджи, Ямайка.

