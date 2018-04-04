Финансовые новости
- |
- 04.04.18
- |
- 16:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украина начала оформление электронных виз для граждан 46 стран
11:52 04.04.2018 |
Консульская служба МИД Украины начинает онлайн-оформление электронных виз для въезда в страну с деловой или туристической целью.
Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.
Для оформления электронной визы необходимо сделать несколько шагов: заполнить анкету онлайн на сайте http://evisa.mfa.gov.ua, загрузить сканированные копии необходимых документов, заплатить на сайте банковской картой (платежные системы MasterCard или Visa) и распечатать полученную на электронный адрес электронную визу.
Время оформления визы составляет до 9 рабочих дней, стоимость - $65. Срок действия - разовая до 30 дней.
"Е-виза - абсолютно новый для Украины проект, который реализуется в нашем государстве впервые с целью модернизации процедур в визовой сфере", - говорится в сообщении МИД.
Е-визы вводятся для граждан следующих государств:
Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Индонезия, Камбоджа, Катар, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Микронезия, Мьянма, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Суринам, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Фиджи, Ямайка.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|По ком звонит Бубенчик. Зачем Горбатюк подставился делом об убийствах беркутовцев
ТОП-НОВОСТИ
|НАБУ выложило записи прослушки Холодницкого
|Почему местные власти подняли тарифы на тепло и воду, тогда как предприятия-лицензиаты НКРЭКУ этого не делали
|Встреча Трампа с лидерами стран Балтии: избранные цитаты
|Первая после европейских пасхальных каникул валютная торговля завершилась подорожанием доллара
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина начала оформление электронных виз для граждан 46 стран
|Зубко ожидает объединения 100% местных общин до 2020
|Керамическая броня: Как в Украине разрабатывают защиту образца Abrams и Challenger
|Украину исключили из списка стран по отмыванию денег
|Кабмин решил начать отключение аналогового ТВ с июля
|Затопление радиоактивной шахты: Как в ДНР устраивают экологическую катастрофу
Это интересно
|SEC обвинила в мошенничестве основателей Centra, получивших $32 млн за счет ICO
|В Google запатентован ноутбук с двумя дисплеями на крышке
|Создатель антивируса McAfee берет по $105 000 за твит о криптовалютах
|Китай будет проводить тестирование беспилотных автомобилей в 40 крупнейших городах
|Вовлеченные сотрудники быстрее выгорают на работе
|Tesla вынесла управление автопилотом в Model 3 на рулевое колесо
|Смартфоны на базе Helio P10 и X20 смогут измерять частоту сердечного ритма при помощи камеры