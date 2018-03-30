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Кабмин решил начать отключение аналогового ТВ с июля
13:28 30.03.2018 |
Правительство приняло решение о поэтапном отключении аналогового телевизионного вещания с 1 июля 2018 года (ранее планировалось начать отключение с 30 марта 2018), сообщает Юрлига.
Соответствующее постановление "О внесении изменения в раздел I Плана использования радиочастотного ресурса Украины" принято на заседании Кабмина 28 марта.
Таким образом продлен срок использования радиотехнологии "Аналоговое телевещание" с целью недопущения нарушения прав граждан на свободный доступ к информации.
Кроме того, Нацтелерадио предлагает отключать аналоговый сигнал в три этапа:
- первый - выключение аналога в отдельной области - запланирован на август 2018 года.
- второй - выключение аналогового сигнала на всей территории страны, за исключением UA:ПЕРШИЙ, местных вещателей, аналоговых каналов на территории проведения АТО и в некоторых приграничных районах - январь 2019 года.
- окончательное отключение аналогового сигнала в Украине - в апреле-мае 2019 года.
Соответствующий проект плана отключения аналогового телерадиовещания разработан Нацтелерадио и должен быть утвержден правительством.
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