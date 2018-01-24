Украина поднялась на 4 позиции в рейтинге лучших стран мира

Украина улучшила свои позиции в рейтинге лучших стран мира, поднявшись на 69 место в рейтинге американского журнала US News & World Report. Обновленный рейтинг опубликован на сайте US News.

Согласно рейтингу, за год Украина с показателем 8 320 долларов ВВП на душу населения поднялась на четыре позиции и заняла 69 место в списке лучших стран мира. Отметим, страны оценивали по уровню жизни, влиянию на мировой арене, темпам роста экономики, культурному влиянию, открытости для бизнеса, заботе о населении и защите прав. Самым высоким показателем Украины стали сила и влияние на мировой арене - 33 место.

Всего журнал оценивает 80 стран, а лучшей по версии US News & World Report стала Швейцария, далее идут Канада и Германия. В первую десятку также вошли Британия, Япония, Швеция, Австралия, США, Франция и Нидерланды. Замыкают рейтинг Сербия, Ангола и Алжир.