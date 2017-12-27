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МВД сообщает о введении биометрического контроля на железной дороге в Украине
12:00 27.12.2017 |
Министерство внутренних дел Украины информирует о запуске биометрического контроля на железнодорожном транспорте при въезде в Украину.
"Биометрический контроль на железнодорожном транспорте в действии! Быстрая приятная процедура и вы уже в Украине!", - сообщается в микроблоге МВД в соцсети Twitter в среду.
Как сообщалось, ранее в среду Госпогранслужба сообщила о начале тестирования системы биометрического контроля на двух пунктах пропуска на границе с РФ: "Гоптовка" (Харьковская обл.) и "Бачевск" (Сумская обл.). При этом в ведомстве заявили, что полностью система заработает на границе и в международных аэропортах, как и планировалась, с 1 января 2018 года.
Помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, что ведомство уже подготовило и обнародовала видеоролики для иностранцев с инструкциями и правилами прохождения этой системы контроля при въезде в Украину.
По его словам, с 1 января 2018 года в полном объеме в основных 157 международных и межгосударственных пунктах пропуска заработает биометрический контроль для граждан из 71 страны, откуда могут исходить те или иные угрозы для украинцев и национальной безопасности Украины.
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