МВД сообщает о введении биометрического контроля на железной дороге в Украине

Министерство внутренних дел Украины информирует о запуске биометрического контроля на железнодорожном транспорте при въезде в Украину.

"Биометрический контроль на железнодорожном транспорте в действии! Быстрая приятная процедура и вы уже в Украине!", - сообщается в микроблоге МВД в соцсети Twitter в среду.

Как сообщалось, ранее в среду Госпогранслужба сообщила о начале тестирования системы биометрического контроля на двух пунктах пропуска на границе с РФ: "Гоптовка" (Харьковская обл.) и "Бачевск" (Сумская обл.). При этом в ведомстве заявили, что полностью система заработает на границе и в международных аэропортах, как и планировалась, с 1 января 2018 года.

Помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, что ведомство уже подготовило и обнародовала видеоролики для иностранцев с инструкциями и правилами прохождения этой системы контроля при въезде в Украину.

По его словам, с 1 января 2018 года в полном объеме в основных 157 международных и межгосударственных пунктах пропуска заработает биометрический контроль для граждан из 71 страны, откуда могут исходить те или иные угрозы для украинцев и национальной безопасности Украины.

