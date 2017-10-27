Британцы назвали Украину страной года по услугам аутсорсинга

Британская аутсорсинговая ассоциация Global Sourcing Association назвала Украину лучшей страной в 2017 году по предоставлению услуг аутсорсинга.

Об этом сообщает Львовский IT Кластер.

14 лет подряд GSA UK Awards отмечает компании, которые демонстрируют лучшие практики в сфере аутсорсинга. В 2016 году лучшей страной по услугам аутсорсинга был назван Египет, а в 2015 году - Болгария.

В этом году Украине пришлось конкурировать с Беларусью.

"Одна из наших задач - раскрыть потенциал Украины как страны с инженерным и инновационным потенциалом. Мы понимали, что в Украине есть все, чтобы победить в этой номинации: большое количество высококвалифицированных разработчиков, конкурентные цены, IТ-инфраструктура, которая быстро развивается. Эта награда - наш скромный вклад в укрепление IТ-бренда Украины в мире", - прокомментировал СЕО IT-компании N-iX и глава набсовета Львовского IT Кластера Андрей Павлив.

Компания N-iX, в свою очередь, также боролась за победу в финале в пяти номинациях.

Напомним, согласно исследованиям PwC IТ-индустрия Украины занимает третье место по вкладу в ВВП страны и составляет 2,5 млрд долларов экспорта. Ожидается, что к 2020 он достигнет 10 млрд долларов с 5,7% вкладом в ВВП.