Бизнесмен Ринат Ахметов вошел в рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Об этом говорится в материалах Bloomberg, передают Українські Новини.

Отмечается, что состояние Рината Ахметова с января 2017 года сократилось на 45,8 млн долларов и составляет 4,38 млрд долларов.

Ахметов занимает в рейтинге 439-е место.

Лидирующую позицию рейтинга сохранил создатель Microsoft Билл Гейтс с капиталом в 86,4 млрд долларов.

Кроме Ахметова в рейтинг из 500 миллиардеров из украинцев больше никто не вошел.

Нижняя планка вхождения в рейтинг составила 3,93 млрд долларов.

Самым богатым среди россиян стал основной акционер компании "Северсталь" Алексей Мордашов, его состояние выросло с января на 1,49 млрд долларов и оценивается в 18,4 млрд долларов.

Он занимает 49-е место в рейтинге.

Как сообщали Українські Новини, рейтинг рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли.

В некоторых случаях учитывалось соотношение капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.



