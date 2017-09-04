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Ахметов вошел в рейтинг миллиардеров Bloomberg
09:30 04.09.2017 |
Бизнесмен Ринат Ахметов вошел в рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Об этом говорится в материалах Bloomberg, передают Українські Новини.
Отмечается, что состояние Рината Ахметова с января 2017 года сократилось на 45,8 млн долларов и составляет 4,38 млрд долларов.
Ахметов занимает в рейтинге 439-е место.
Лидирующую позицию рейтинга сохранил создатель Microsoft Билл Гейтс с капиталом в 86,4 млрд долларов.
Кроме Ахметова в рейтинг из 500 миллиардеров из украинцев больше никто не вошел.
Нижняя планка вхождения в рейтинг составила 3,93 млрд долларов.
Самым богатым среди россиян стал основной акционер компании "Северсталь" Алексей Мордашов, его состояние выросло с января на 1,49 млрд долларов и оценивается в 18,4 млрд долларов.
Он занимает 49-е место в рейтинге.
Как сообщали Українські Новини, рейтинг рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли.
В некоторых случаях учитывалось соотношение капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.
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