Финансовые новости
- |
- 05.07.17
- |
- 18:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рыбный патруль за период нереста в 2017г зафиксировал правонарушения на 65 млн грн
17:25 05.07.2017 |
Рыбоохранные патрули с 1 апреля по 30 июня 2017 года в разных регионах Украины провели 4,088 тыс. рейдов, зафиксировав 7,446 тыс. нарушений.
Согласно пресс-релизу Государственного рыбного агентства в среду, за указанный период рыбный патруль изъял 41,2 тыс. кг водных биоресурсов, 11,823 тыс. шт. запрещенных орудий лова, задержано 183 транспортных средства.
"Рыбоохранных патруль запущен уже в 18 регионах Украины. Благодаря его работе в 2017 году зафиксированы нарушения с убытками на сумму 65,1 млн грн. Это в девять раз больше, чем в 2016-м - 7,3 млн грн. Результат 2017-го свидетельствует не об увеличении количества нарушений, но о значительно более высокой эффективности патруля по сравнению с ликвидированными органами рыбоохраны", - отметил глава Госрыбагентства Ярема Ковалив.
При этом он отметил необходимость повысить административную и уголовную ответственность за нарушение правил рыболовства. Соответствующий законопроект №5262 уже зарегистрирован в Верховной Раде.
В Госрыбагентстве отмечают, что нерестовая кампания проходила в благоприятных условиях. Нарушений режима работы днепровских водохранилищ, колебания уровня воды и явления удушья рыбы не фиксировались.
В пределах зоны контроля Черноморского и Азовского бассейнового управлений нерестовый запрет устанавливался не по водоемам, а по отдельным видам рыб. К концу августа в Черном море продлится запрет на вылов креветки, с 20 августа по 10 сентября - азово-черноморской кефали.
После завершения нереста на водоемах общего пользования разрешен любительский лов с берега или лодки удочками всех видов с общим количеством крючков не более 5 на человека, с соблюдением суточной нормы вылова - до 3 кг на человека.
За нарушение правил любительского и спортивного рыболовства предусмотрены как административные штрафы, так и уголовная ответственность. Речь идет о предупреждение или наложение штрафа от 34 до 850 грн с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения. В зависимости от степени нанесенного ущерба за грубые нарушения предусмотрена также уголовная ответственность - штраф 3400- 6800 грн или лишение свободы сроком до трех лет с конфискацией орудий и средств лова, незаконно добытых водных биоресурсов.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о повышении ответственности за нарушение правил рыболовства (№5262), предусматривающий повышение минимального штрафа до 1,7 тыс. грн и максимального - до 255 тыс. грн.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Бой под Песками. Что задумал Путин перед G20
|Представление на Лозового законное и мотивированное, но недостаточно обоснованное - решение регламентного комитета
|Международные резервы НБУ в июне увеличились на 2% до $17,9 млрд
|Эксперты доказали, что целью вируса Petya.A была именно Украина
Эксперты изучили зараженный модуль и обнаружили там несколько дополнительных классов, основной - под названием MeCom. И в нем - переменную, которая доказывает, что вирус писали именно для Украины, - она называется EDRPOU, и записывается туда код ЕДРПОУ.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рыбный патруль за период нереста в 2017г зафиксировал правонарушения на 65 млн грн
|Киев разрешил использование купленных до подорожания 15 июля жетонов на проезд в метро до 31 июля
|Борисполь будет развиваться как хабовый аэропорт - Рябикин
|Обзор рынка новостроек Киева: июнь 2017 г.
|Отныне тесты для получения удостоверения водителя в Украине будут сдавать по новым экзаменационным вопросам
|Ещё на 6 столичных улицах появится отдельная полоса для общественного транспорта
|Киевсовет готовится переименовать проспект Победы на Брест-Литовский
Это интересно
|Huawei, SAIC Motor и China Mobile показали дистанционное управление автомобилем по сети 5G
|Аналитик: Apple выпустит смарт-очки Apple Glasses к 2020 году
|Вор, похитивший биткойны у других киберпреступников, признал свою вину
|Хотите, чтобы ваша новая должность называлась "ниндзя времени"?
|В новой Audi A8 появится массаж ног
|Отныне тесты для получения удостоверения водителя в Украине будут сдавать по новым экзаменационным вопросам
|LG будет поставлять системы кругового обзора для премиальных немецких автомобилей