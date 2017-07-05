Рыбный патруль за период нереста в 2017г зафиксировал правонарушения на 65 млн грн

Рыбоохранные патрули с 1 апреля по 30 июня 2017 года в разных регионах Украины провели 4,088 тыс. рейдов, зафиксировав 7,446 тыс. нарушений.

Согласно пресс-релизу Государственного рыбного агентства в среду, за указанный период рыбный патруль изъял 41,2 тыс. кг водных биоресурсов, 11,823 тыс. шт. запрещенных орудий лова, задержано 183 транспортных средства.

"Рыбоохранных патруль запущен уже в 18 регионах Украины. Благодаря его работе в 2017 году зафиксированы нарушения с убытками на сумму 65,1 млн грн. Это в девять раз больше, чем в 2016-м - 7,3 млн грн. Результат 2017-го свидетельствует не об увеличении количества нарушений, но о значительно более высокой эффективности патруля по сравнению с ликвидированными органами рыбоохраны", - отметил глава Госрыбагентства Ярема Ковалив.

При этом он отметил необходимость повысить административную и уголовную ответственность за нарушение правил рыболовства. Соответствующий законопроект №5262 уже зарегистрирован в Верховной Раде.

В Госрыбагентстве отмечают, что нерестовая кампания проходила в благоприятных условиях. Нарушений режима работы днепровских водохранилищ, колебания уровня воды и явления удушья рыбы не фиксировались.

В пределах зоны контроля Черноморского и Азовского бассейнового управлений нерестовый запрет устанавливался не по водоемам, а по отдельным видам рыб. К концу августа в Черном море продлится запрет на вылов креветки, с 20 августа по 10 сентября - азово-черноморской кефали.

После завершения нереста на водоемах общего пользования разрешен любительский лов с берега или лодки удочками всех видов с общим количеством крючков не более 5 на человека, с соблюдением суточной нормы вылова - до 3 кг на человека.

За нарушение правил любительского и спортивного рыболовства предусмотрены как административные штрафы, так и уголовная ответственность. Речь идет о предупреждение или наложение штрафа от 34 до 850 грн с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения. В зависимости от степени нанесенного ущерба за грубые нарушения предусмотрена также уголовная ответственность - штраф 3400- 6800 грн или лишение свободы сроком до трех лет с конфискацией орудий и средств лова, незаконно добытых водных биоресурсов.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о повышении ответственности за нарушение правил рыболовства (№5262), предусматривающий повышение минимального штрафа до 1,7 тыс. грн и максимального - до 255 тыс. грн.

