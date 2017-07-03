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Отныне тесты для получения удостоверения водителя в Украине будут сдавать по новым экзаменационным вопросам
С 1 июля экзамены для получения водительского удостоверения в Украине будут составлять по новым вопросам на знание Правил дорожного движения.
Об этом написал на своей странице в Facebook начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.
«С 1 июля будем с вами сдавать тесты по новым экзаменационным вопросам. Отныне все прозрачно и понятно, все вопросы отвечают категории, на которую вы будете сдавать, отсутствует несоответствие вопросов или низкое качество изображения на иллюстративных материалах, тесты актуализированы в соответствии с современной ситуацией на дорогах. Вопросы на тесты прошли впервые в Украине открытое онлайн обсуждение», - написал он.
Также, по словам Криклия, теперь в Украине все тесты можно пройти на сайте Главного сервисного центра МВД (hsc.gov.ua) и проверить свои знания.
«Обещаем в этом году ввести еще и фото- и видеофиксацию теоретических и практических экзаменов», - написал он.
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