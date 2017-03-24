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Топливно-энергетический комплекс
Кабмин распространил упрощенную регистрацию брака на всю страну
08:54 24.03.2017 |
Кабинет министров Украины распространил пилотный проект упрощенной регистрации брака в сокращенный срок на всю территорию страны.
Согласно сообщению пресс-службы Министерства юстиции, правительство поддержало разработанный министерством проект распоряжения, который обеспечил возможность расширения пилотного проекта "Брак за сутки" на всю Украину.
Распространение пилотного проекта на территории других населенных пунктов, в частности сел, позволит максимально приблизить соответствующую административную услугу к потребителям, создав благоприятные условия для ее получения.
Целью данной инициативы является создание благоприятных условий для получения физическими лицами админуслуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния для реализации гарантированного государством права на брак.
Ранее услуга по регистрации брака по упрощенной процедуре в сокращенный
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