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Кабмин одобрил подписание соглашения с Турцией о взаимном въезде граждан по ID-карточкам
12:50 10.03.2017 |
Кабинет министров Украины одобрил подписание соглашения с правительством Турции о возможности взаимных поездок граждан на основании внутренних паспортов в виде ID-карточек.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства в пятницу.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица отметил, что это будет первое соглашение подобного рода.
Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил о намерении подписать соглашение в ходе его рабочего визита в Турцию на следующей неделе.
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"Мы переформатируем кассы на работу с карточками, поэтому советуем покупать жетоны в автоматах. В скором времени в кассах их не будет совсем. Для разовых поездок стоит пользоваться карточкой, пополненной на необходимое количество. Это значительно сэкономит время и деньги", - пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
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