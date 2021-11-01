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На Киевщине могут построить шесть мусороперерабатывающих заводов
09:38 01.11.2021 |
Киевский областной совет намерен построить шесть заводов по переработке мусора на территории Бородянки, Барышевки, Фастова, Сквиры, Мироновки и села Ясногородка Макаровского района. Об этом свидетельствует решение № 114-05-VIII «Об утверждении Схемы планирования территории Киевской области» от 9 сентября 2021 года.
Мусороперерабатывающие заводы будут территориально привязаны к существующим свалкам и полигонам твердых бытовых отходов. Поэтом строить заводы планируют в пределах санитарно-защитных зон таких свалок.
Строительство будет проходить в два этапа: сначала появятся сортировочные станции, а затем - полный комплекс переработки ТБО на их базе.
«Таким образом, в составе мусороперерабатывающих заводов также будут работать мусоросортировочные станции, мощность которых будет определяться отдельными проектами. В перспективе с развитием технологий и широким результативным внедрением раздельного сбора ТБО, строительство сортировочно-перерабатывающих комплексов можно предвидеть в таких населенных пунктах: пгт Барышевка, пгт Бородянка, г. Фастов, г. Сквира, г. Мироновка, с. Ясногородка (Макаровский район)», - отметили в облсовете.
Также в документе предусмотрено строительство перегрузочных станций и сортировочно-перегрузочных станций, если между местом образования, местом сбора отходов и местом их сортировки и переработки будет расстояние более 20 км.
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