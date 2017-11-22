Киев договорился с китайской CRIG о строительстве линии метро на Троещину

Киевская городская государственная администрация договорилась с китайской компанией China Railway International Group (CRIG) о строительстве Подольско-Выгуровской линии метрополитена в направлении жилого массива Выгуровщина-Троещина.

Соответствующий договор в среду подписали мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко и представители Китайского консорциума, в который входят компании China Railway International Group и China Pacific Construction Group, передают Українські Новини.

Согласно договору, 85% прогнозированной стоимости проекта планируется обеспечить за счет кредита от китайских финансовых учреждений, возможность привлечения которого рассматривается Украиной со сроком предоставления кредитных средств 15-20 лет.

Ориентировочная стоимость проекта - 2 млрд долларов.

Предполагается, что линия метрополитена будет состоять из 13 станций, длиной 17,82 км, а также включать в себя пересадочную линию между кольцевой электричкой и линией метро протяженностью 1 км.

Кроме того, предполагается строительство линии для движения поездов в депо "Троещина" протяженностью 1,38 км.

Ориентировочный срок строительства - 5 лет.

Как сообщали Українські Новини, в мае Киевгорадминистрация подписала меморандум о сотрудничестве с китайской компанией China Railway International Group (CRIG) о строительстве Подольско-Выгуровской линии метрополитена в направлении жилого массива Выгуровщина-Троещина.