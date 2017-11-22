Финансовые новости
- |
- 22.11.17
- |
- 15:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Киев договорился с китайской CRIG о строительстве линии метро на Троещину
13:59 22.11.2017 |
Киевская городская государственная администрация договорилась с китайской компанией China Railway International Group (CRIG) о строительстве Подольско-Выгуровской линии метрополитена в направлении жилого массива Выгуровщина-Троещина.
Соответствующий договор в среду подписали мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко и представители Китайского консорциума, в который входят компании China Railway International Group и China Pacific Construction Group, передают Українські Новини.
Согласно договору, 85% прогнозированной стоимости проекта планируется обеспечить за счет кредита от китайских финансовых учреждений, возможность привлечения которого рассматривается Украиной со сроком предоставления кредитных средств 15-20 лет.
Ориентировочная стоимость проекта - 2 млрд долларов.
Предполагается, что линия метрополитена будет состоять из 13 станций, длиной 17,82 км, а также включать в себя пересадочную линию между кольцевой электричкой и линией метро протяженностью 1 км.
Кроме того, предполагается строительство линии для движения поездов в депо "Троещина" протяженностью 1,38 км.
Ориентировочный срок строительства - 5 лет.
Как сообщали Українські Новини, в мае Киевгорадминистрация подписала меморандум о сотрудничестве с китайской компанией China Railway International Group (CRIG) о строительстве Подольско-Выгуровской линии метрополитена в направлении жилого массива Выгуровщина-Троещина.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин предусмотрел проверку состояния арендованного земучастка сельхозназначения в типовом договоре аренды земли
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин ввел обязательный гарантийный взнос для участников конкурса по аренде госимущества
|Менты Корнета захватили прокуратуру ЛНР. Арестовано более 20 человек
|Спецоперация украинских сил: На Светлодарской дуге освобождены от "ДНР" несколько поселков
|ГФС изменила критерии оценки степени рисков для остановки регистрации налоговых накладных
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Киев договорился с китайской CRIG о строительстве линии метро на Троещину
|Украина поднялась с 84-го на 43-е место среди 190 стран мира в рейтинге простоты уплаты налогов
|Отчет ЕС о реформах в Украине: есть значительный прогресс, но их надо ускорить
|Акционеры Киевэнерго решили провести реорганизацию бизнеса путем разделения компании по видам деятельности
|Вятрович предложил внести изменения в календарь украинских праздников
|В Киеве заработала оплата парковки с мобильного счета
|Норма об обязательстве радиостанций транслировать в эфире не менее 30% украиноязычных произведений вступила в силу
Это интересно
|Умение лгать, говоря правду - куда оно ведет мир
|Forbes назвал Бейонсе самой высокооплачиваемой певицей года
|Alibaba купит долю в сети китайских гипермаркетов Sun Art Retail Group за $2,9 млрд
|Испарительная камера в системе охлаждения смартфонов может появиться в 2019 году
|Наркоман, алкоголик, убийца, IT-бизнесмен? Как начиналась история создателя антивируса McAfee. И закончилась
|Турецкая полиция поймала банду похитителей владельцев биткоинов
|Грузовик Tesla Semi сможет разгоняться до 96 км/ч за 5 с, а его запас хода составит 800 км