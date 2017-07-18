Финансовые новости
- |
- 18.07.17
- |
- 23:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Строительство на Подольско-Воскресенском мосту начнется через месяц
20:16 18.07.2017 |
На Подольско-Воскресенском мостовом переходе в Киеве ведутся подготовительные работы перед началом завершения строительства объекта.
Об этом сообщил киевский городской председатель Виталий Кличко.
«Уже начались работы на мосту. Это важный шаг. Ориентировочно через месяц, когда закончатся консультации с инвестиционными фондами, я смогу отчитаться киевлянам, что деньги есть. И мы сможем запускать работы по строительству», - сказал Кличко.
По словам мэра, для запуска автосообщения по переходу между правым и левым берегом нужно примерно два с половиной года.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Ryanair предлагают лететь в "Гостомель" через "Борисполь"
|Как "Малороссия" окончательно рассорит "ЛНР" и "ДНР
|Инициатива о "Малороссии" не вписывается в минский процесс – Грызлов
|Киев ожидает от ОБСЕ оценки заявления Захарченко о "Малороссии" на заседании ТКГ в среду - Марчук
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Строительство на Подольско-Воскресенском мосту начнется через месяц
|Польская Pesa выиграла тендер на поставку 40 трамваев для Киева
|Киевский метрополитен определился с проектировщиками перспективных линий
|Канатную дорогу в Киеве могут построить австрийцы
|Обзор рынка частных домов в пригороде Киева: апрель – июнь 2017 г.
|Обзор рынка частных домов Киева: апрель - июнь 2017 г.
Это интересно
|Disney создаст отель, где посетители будут ощущать себя на корабле из «Звёздных войн»
|Популярность биткоина как средства оплаты реальных товаров падает
|4 фразы, которые не стоит говорить коллегам
|SpaceX планирует оставить России 10% рынка коммерческих запусков
|Siri позволяет похитить средства с карт Сбербанка и Тинькофф-банка
|Honda представила новый Accord с очень покатой крышей
|Китай активно развивает термоядерную энергетику