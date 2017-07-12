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В Киеве установят тысячу подземных мусорных баков в 2018 году
20:47 11.07.2017 |
В следующем году во всех районах столицы установят до 1 тыс. подземных мусорных баков.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Он отметил, что такие мусорные баки функционируют в странах Европы и доказали свою эффективность.
По словам мэра, подземные мусорные баки, устанавливаемые в Киеве, отечественного производства, современные, вместительные, выглядят опрятно и имеют объем в 5 кубических метров.
По его словам, в центральной части города уже установлено 50 таких контейнеров. До конца этого года в столице будет установлено 300 таких баков, а в следующем - до тысячи во всех районах Киева.
Мэр столицы напомнил, что контейнеры оборудованы специальными датчиками, которые передают информацию диспетчеру, когда бак уже заполнен и мусор с него необходимо вывезти. К тому же, контейнеры оборудованы системой пожаротушения, если к ним попадет окурок или другой предмет, который может вызвать пожар.
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