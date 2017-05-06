Киевляне отказываются от аренды загородных домов

Киевляне меньше интересуются летним отдыхом на арендованной даче. В этом году количество сделок долгосрочной аренды жилья сократилось на 20%, рассказал LIGA.net ведущий специалист по недвижимости компании SV Development Сергей Костецкий. На этом фоне предложение, наоборот, выросло на 40%. Собственники домов вынуждены снижать цены.

Всего на лето украинцы арендуют 4000-5000 домов под Киевом, подсчитал Костецкий. "Самая высокая активность начнется в мае", - отмечает он. Пока результаты не радуют. В лучшем случае спрос снизится на те же 20% по сравнению с прошлым годом, прогнозирует Костецкий.

Опрошенные риелторы утверждают, что причиной снижения интереса к долгосрочной аренде стал кризис. Многие клиенты в этом году решили сэкономить и не переезжать на лето из квартиры в загородный дом.

За тех, кто решился провести лето на природе, идет настоящая битва. Клиентам есть из чего выбирать. Сейчас в аренду предлагается около 20 000 объектов - от небольших дачных домиков до элитных коттеджей. Это примерно на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорит Костецкий.

Одна из риелторов, которая попросила не называть своего имени, жалуется, что уже два месяца не может сдать новый дом своего клиента в Макаровском районе площадью около 400 кв м со всеми удобствами за 25 000 грн в месяц. "Поступил только один звонок от потенциального съемщика", - жалуется она.

Конкуренция продолжает расти. Для аренды в этом году предлагаются дома, которые собственникам не удалось продать в прошлом. Плата от постояльцев позволяет компенсировать затраты на содержание, особенно в зимнее время.

Большая часть клиентов интересуется домами стоимостью до $1000 в месяц, говорит директор агентства недвижимости Весь мир Елена Гайдамаха. "В этом году арендная плата снизилась примерно на 20-25%", - отмечает она. Например, если в 2016-м дом в коттеджном городке Бориспольского района площадью 110 кв м и 15 сотками земли сдавался за 25 000 грн, то сейчас - за 20 000 грн в месяц. Потенциальному арендатору готовы дать скидку 10%, если он снимает коттедж на все лето.

За 20 000-25 000 грн в месяц сейчас можно арендовать современный дом практически в любом направлении от Киева. Такие предложения есть даже на Осокорках на берегу Днепра. Арендатор может пользоваться зданием на три-четыре комнаты с новым ремонтом и полным набором необходимой техники, автомобильным гаражом, беседкой, выращивать зелень и фрукты. Чуть дешевле - за 10 000-12 000 грн - можно снять дом на расстоянии 20-30 км от Киева в хорошем состоянии и с удобствами.

Самый экономный вариант - дачные дома площадью до 60 кв м с удобствами на улице, которые можно снять за 4000-5000 грн в месяц. Их владельцы, как правило, не готовы давать большие скидки - спрос на такие объекты традиционно высокий.

Цены на долгосрочную аренду домов могут снизиться еще на 10-15% , если к этому времени не вырастет спрос среди арендаторов.