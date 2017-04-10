Государственная архитектурно-строительная инспекция в Киевской области требует к 23 мая 2017 года снести все возведенные объекты жилого комплекса «Пражский квартал-2» в Петропавловской Борщаговке и вернуть земельный участок, на котором строился этот комплекс, в первоначальное состояние.

Причина этого решения регулятора - грубое нарушение всех существующих в Украине строительных, санитарных, пожарных и других норм, регулирующих градостроительную деятельность.

В частности, застройщик год назад начал строительные работы, искусственно занизив категорию сложности с пятой до третьей, без проведения общественных слушаний, завысил разрешенную в сельской местности этажность с 4 до 10 этажей, в 7,5 раз завысил допустимую плотность населения, не произвел экологическую экспертизу (работы ведутся на территории свалки), а расстояние от высоток до частных домовладений составляет лишь несколько метров. В случае невыполнения застройщиком требований предписания ГАСИ намерена обратиться в суд с иском о принудительном сносе самовольно построенного объекта.

На участке площадью 2,5 га, который является законсервированным полигоном промышленных отходов завода «Электронмаш», BD Holding планировал возвести семь высотных зданий. В этих зданиях было запланировано разместить 1 тыс. 93 квартиры при полном отсутствии подземных паркингов и мизерном наличии наземных паркомест.