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АНАЛІТИКА

Велика Британія створює нове відомство для боротьби з обходом санкцій проти Росії

10:41 11.12.2023 |

 

Уряд Великої Британії оголосив, що створює нове відомство, яке займеться боротьбою з обходом санкцій проти Росії - Бюро застосування торгових санкцій (OTSI). Воно має розпочати роботу з початку наступного року.

Як повідомляє британське міністерство бізнесу та торгівлі, OTSI розслідуватиме потенційні випадки обходу санкцій, призначатиме покарання та передаватиме матеріали відомствам, уповноваженим порушувати кримінальні справи, передає ВВС.

Крім того, воно допомагатиме компаніям порадами, як уникнути випадкового порушення санкцій.

Бюро контролюватиме діяльність британських компаній, які відправляють товари в Росію через треті країни. Воно створюється додатково до Бюро застосування фінансових санкцій (Office of Financial Sanctions Implementation), яке вже функціонує.

"Ми робимо все, щоб зупинити військову машину Путіна. Йдеться і про боротьбу з тими, хто уникає санкцій, і позбавлення Росії технологій і доходів, які потрібні їй для продовження злочинної війни, - зазначив заступник міністра з промисловості та економічної безпеки Нусрат Гані. - Те, про що ми сьогодні оголошуємо, допоможе нам у цьому і ясно покаже порушникам правил, що їм від нас нікуди не сховатися".

Як повідомлялося, минулого тижня Велика Британія розширила список санкцій, включивши до нього фірми з Китаю, Туреччини, Сербії, ОАЕ та Узбекистану, через які до Росії поставляються підсанкційні товари.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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