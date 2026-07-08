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€580 млн компенсації не буде: дочірня компанія Газпрому програла справу про вибухи на «Північних потоках»
15:00 07.07.2026 |
Високий суд Лондона відмовив оператору Північного потоку - компанії Nord Stream AG - у стягненні 580 млн євро компенсації зі страховиків через їхню відмову покрити збитки від вибухів на газопроводі. Про це йдеться у рішенні суду від 6 липня.
Позов було подано в березні 2024 року до Lloyd's Insurance Company та Arch Insurance, які представляють консорціум страховиків. Оператор вимагав компенсувати збитки від знищення газопроводу, проте суд повністю відмовив компанії у задоволенні вимог.
51% трубопроводів Північний потік-1 належав Газпрому, а частина, що залишилася, була розподілена між низкою німецьких енергетичних компаній. Західні енергетичні компанії також надавали фінансування для Північного потоку-2, але він залишався повністю у власності Газпрому.
За оцінкою Financial Times, відмова у позові дозволила страховикам уникнути однієї з найбільших виплат в історії за руйнування інфраструктурного об'єкта.
Суд дійшов висновку, що руйнування газопроводів було пов'язане з війною Росії проти України й тому підпадає під передбачений страховими полісами виняток.
Під час розгляду Росія, Україна та США були названі потенційними винуватцями вибухів у Балтійському морі у 2022 році, хоча суддя Клер Моулдер не встановила, яка саме сторона несе відповідальність. Вона заявила, що для розв'язання страхового спору це не має вирішального значення.
Юристи компанії Nord Stream стверджували, що виняток щодо воєнних дій не повинен застосовуватися, частково тому, що війна була лише тлом, а не причиною вибухів. Вони також заявили, що вибухи могли бути здійснені диверсантами, які не є державними структурами. Проте Моулдер дійшла висновку, що у цьому разі їхні мотиви були б зумовлені війною.
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