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АНАЛІТИКА

Чотири держави НАТО ініціювали новий підхід до фінансування оборони для допомоги Україні

Партнери України перед самітом НАТО в Анкарі представили новий механізм для оборонних витрат. Він допоможе у наданні військової підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерства оборони Фінляндії.


4 країни створили БОМ задля допомоги Україні

6 липня Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща опублікували спільну заяву щодо розробки нового механізму фінансування оборони.

Країни створили Багатосторонній оборонний механізм (БОМ).

Яка мета цього механізму

БОМ стане інструментом для:

  • збільшення інвестицій в оборону,
  • сприяння спільним закупівлям,
  • підвищення попиту на критично важливі оборонні можливості.

    • Мета - запустити цей механізм фінансування до 2027 року, коли угоду ратифікують країни НАТО.

    "Ми працюємо з ключовими партнерами для розширення кола учасників фінансового механізму. На основі технічної розробки ми перейдемо до наступного етапу планування та розробки механізму фінансування з партнерами-підписантами протягом осені", - йдеться у заяві.

    Вони наголосили, що створюють механізм через війну, яку розпочала Росія проти України, та задля протидії майбутнім загрозам.

    "Ми залишаємося відданими підтримці України, яка захищає свій суверенітет та відбиває російську агресію", - заявили ініціатори БОМ.
    За матеріалами: РБК-Україна
     

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