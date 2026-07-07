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Чотири держави НАТО ініціювали новий підхід до фінансування оборони для допомоги Україні
09:51 07.07.2026 |
Партнери України перед самітом НАТО в Анкарі представили новий механізм для оборонних витрат. Він допоможе у наданні військової підтримки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерства оборони Фінляндії.
4 країни створили БОМ задля допомоги Україні
6 липня Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща опублікували спільну заяву щодо розробки нового механізму фінансування оборони.
Країни створили Багатосторонній оборонний механізм (БОМ).Яка мета цього механізму
БОМ стане інструментом для:
Мета - запустити цей механізм фінансування до 2027 року, коли угоду ратифікують країни НАТО.
"Ми працюємо з ключовими партнерами для розширення кола учасників фінансового механізму. На основі технічної розробки ми перейдемо до наступного етапу планування та розробки механізму фінансування з партнерами-підписантами протягом осені", - йдеться у заяві.
Вони наголосили, що створюють механізм через війну, яку розпочала Росія проти України, та задля протидії майбутнім загрозам.
"Ми залишаємося відданими підтримці України, яка захищає свій суверенітет та відбиває російську агресію", - заявили ініціатори БОМ.
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