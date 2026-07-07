Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Косиняк-Камиш: питання про передачу МІГ-29 Україні не закрите, є рішення про безоплатну передачу ракет для системи Patriot

Віце-прем'єр-міністр очільник Міністерства оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що питання про передачу Україні літаків МІГ-29 залишається актуальним - українська сторона представили свої пропозиції щодо передачі безпілотників Польщі протягом наступних двох років; про передачу ракет Patriot українській стороні сказав, що є рішення про безоплатну їх передачу.

Про це він сказав у понеділок на прес-конференції, повідомило Міноборони Польщі на сайті у понеділок увечері.

"Це питання не закрите. Ми отримали запит від української сторони про те, що вони все ще зацікавлені. Вони представили свої пропозиції щодо передачі безпілотників Польщі протягом наступних двох років. Тож ця можливість обміну реальна, але це має бути обмін, а не просто передача з Польщі. Ми тут дуже обережні", - наводить пресслужба слова міністра.

На запитання про передачу ракет Patriot українській стороні міністр відповів: "На прохання Генерального секретаря НАТО, Європейського командування США та Командувача Об'єднаних сил США в Європі, а також після консультацій з групою користувачів, було прийнято рішення про безоплатну передачу ракет для системи Patriot".

За словами Косиняк-Камиша, "пожертвувана сума становить запас наших можливостей і, на думку не лише Генерального штабу, але й Верховного головнокомандувача армій США та союзників у Європі, не впливає на можливості протиповітряної оборони Польщі. І відповідно до встановлених принципів США та НАТО, ті, хто жертвує Україні (в цьому випадку цю ключову можливість), залишаються серед найважливіших країн у постачанні ракет Patriot своїм країнам".

Посилаючись на брак інформації щодо допомоги, керівник Міноборони заявив: "Цю тему обговорювали, зокрема, йшлося про інформацію про запити, потреби, запит Генерального секретаря, а потім про передачу. Ці звіти, також від спецслужб, були надіслані до Канцелярії президента та Бюро національної безпеки протягом наступних тижнів".

"Ворог Польщі - не Україна. Росія - ворог Польщі. Союзники на заході. Небезпека в Криму. Польща має бути єдиною у своїй безпеці, бо якщо її розділити, вона буде слабшою, а якщо її розділити, вона стане беззахисною", - додав міністр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,5638
  0,0058
 0,01
EUR
 1
 50,8696
  0,1537
 0,30

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,3450  0,02 0,04 44,7975  0,06 0,14
EUR 50,7218  0,04 0,08 51,3286  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,5700  0,04 0,09 44,6200  0,04 0,09
EUR 50,9345  0,12 0,23 50,9783  0,12 0,24

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес