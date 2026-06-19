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Мадяр: Угорщина має застереження щодо подальшого відкриття кластерів переговорів з Україною
09:20 19.06.2026 |
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про сумніви з його боку та від інших держав щодо можливості термінового відкриття решти кластерів з Україною.
Про це він заявив журналістом перед початком засідання Європейської ради, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".
Мадяр заявив, що задоволений рішенням Ради ЄС про відкриття першого кластера з Україною. Утім, він має сумнів щодо подальшого руху переговорним треком.
"У нас є питання, і не тільки у нас, про те, що відразу після відкриття першого кластера ми невідкладно починаємо переговори про решту кластерів. Ця думка дуже контроверсійна, чесно кажучи, також серед інших держав", - заявив він.
Мадяр висловив впевненість, що швидке просування переговорним треком з Україною "буде дуже поганим знаком для держав Західних Балкан". Наразі з балканських держав, які ведуть переговори про вступ, лише Сербія не відкрила усі переговорні глави. Утім, Мадяр не став згадувати її за назвою.
Прем'єр Угорщини також не позначив свою позицію щодо того, чи буду Угорщина виступати проти цього у разі винесення питання на голосування, а також не висловив жодних претензій або умов на адресу України, і лише висловився скептично з процедурних мотивів.
"В ЄС є ті, хто хочуть відкрити всі кластери негайно; є ті, хто хочуть відкрити тільки два кластера, а я нагадую, що ми щойно відкрили перший кластер і чорнила ще не висохли", - заявив він.
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