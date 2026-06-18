Виробництво дронів для України стартує в Нідерландах — Федоров

В Нідерландах запускають виробництво безпілотників для потреб Сил оборони України. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

На підприємстві вироблятимуть українські mid-strike та deep-strike безпілотники коштом Міністерства оборони Нідерландів. Дрони вироблятимуть в рамках проєкту Build with Ukraine.

"На першому етапі всі виробничі потужності працюватимуть на потреби України. Також підписали угоду щодо оборонних інновацій та співпраці оборонних підприємств", - написав Федоров.

За словами міністра, Нідерланди також виділять 250 мільйонів євро на фінансування зброї для України через програму PURL та ще 250 мільйонів євро на постачання додаткових БПЛА для Сил оборони.

"Усі ракети PAC-3 до систем Patriot, які раніше були профінансовані Нідерландами через PURL, уже доставлені в Україну", - заявив Федоров.

Раніше "Оборонка" розповідала, що Нідерланди передали Україні протимінний корабель класу Alkmaar. Також країна надала Силам оборони мобільні симулятори для підготовки пілотів літаків F-16.