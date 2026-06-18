Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Виробництво дронів для України стартує в Нідерландах — Федоров

В Нідерландах запускають виробництво безпілотників для потреб Сил оборони України. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

На підприємстві вироблятимуть українські mid-strike та deep-strike безпілотники коштом Міністерства оборони Нідерландів. Дрони вироблятимуть в рамках проєкту Build with Ukraine.

"На першому етапі всі виробничі потужності працюватимуть на потреби України. Також підписали угоду щодо оборонних інновацій та співпраці оборонних підприємств", - написав Федоров.

За словами міністра, Нідерланди також виділять 250 мільйонів євро на фінансування зброї для України через програму PURL та ще 250 мільйонів євро на постачання додаткових БПЛА для Сил оборони.

"Усі ракети PAC-3 до систем Patriot, які раніше були профінансовані Нідерландами через PURL, уже доставлені в Україну", - заявив Федоров.

Раніше "Оборонка" розповідала, що Нідерланди передали Україні протимінний корабель класу Alkmaar. Також країна надала Силам оборони мобільні симулятори для підготовки пілотів літаків F-16.

За матеріалами: mezha.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,8064
  0,0236
 0,05
EUR
 1
 51,9306
  0,0107
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,5986  0,01 0,02 45,0536  0,00 0,01
EUR 51,5477  0,20 0,38 52,2136  0,16 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,8700  0,08 0,18 44,9000  0,07 0,16
EUR 51,6204  0,33 0,64 51,6369  0,34 0,66

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес