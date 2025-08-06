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АНАЛІТИКА

Джерело: поставки зброї для України зі США через НАТО почнуться «найближчими тижнями»

 

Перші надходження зброї та боєприпасів у рамках ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка передбачає постачання Україні державами-членами НАТО озброєнь виробництва Сполучених Штатів, розпочнуться вже наступними тижнями.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив обізнаний з питанням посадовець НАТО.

Вже через кілька тижнів Україна отримає перші поставки американської зброї через НАТО у рамках ініціативи PURL.

"У відповідь на потреби України, нові пакети допомоги готуються швидко й на регулярній основі. Перші два пакети були профінансовані Нідерландами (4 серпня), а також Данією, Фінляндією та Швецією (5 серпня). Ми очікуємо перші поставки протягом найближчих тижнів", - повідомив посадовець.

Він додав, що нові пакети "готуватимуться оперативно й видаватимуться регулярно".

"Незабаром ми очікуємо оголосити про нових учасників ініціативи PURL", - розповів співрозмовник "Європейської правди".

Як повідомляла "Європейська правда", Сполучені Штати й НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги PURL, який передбачає фінансування американської зброї через внески членів Альянсу.

Нідерланди в межах PURL підготували пакет допомоги Україні на $500 млн, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.

Швеція, Норвегія та Данія також спільно виділять близько $500 млн на ініціативу НАТО з постачання Україні американської зброї.
 

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