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АНАЛІТИКА

Шмигаль підписав наказ про впровадження системи DELTA на всіх рівнях Сил оборони

17:35 06.08.2025 |

Політика

 

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про підписання наказу про впровадження системи DELTA на всіх рівнях Сил оборони.

"DELTA - це бойова цифрова екосистема, яка створює технологічну перевагу українського війська: дає змогу бачити поле бою в реальному часі, планувати операції та обмінюватись інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби - і з союзниками", - написав він у телеграм-каналі.

Міністр наголосив, що DELTA успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки та реальне випробування боєм: під час оборони Києва у 2022 році, під час знищення Чорноморського флоту противника, звільнення о. Зміїний і деокупації Херсону.

"Тепер вона стане єдиним джерелом для обміну даними, адже працює всюди - з ноутбуку, планшету, телефону, її використовують командири всіх рівнів. Щодня система підтримує ураження більш як 2000 ворожих цілей, а за рік - це більше, ніж півмільйона верифікованих уражених та пошкоджених цілей", - наголосив Шмигаль.

Крім того, за його словами, DELTA постійно оновлюється. Зокрема, до системи додалася платформа штучного інтелекту, що дає можливість автоматично виявляти ворожу техніку в режимі онлайн.

"Використання DELTA продовжує масштабуватись, також розробляються нові модулі. Це масивна цифрова зброя в арсеналі нашого війська. Війська, яке постійно осучаснюється та здобуває технологічну перевагу над ворогом", - зазначив міністр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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