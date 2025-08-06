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АНАЛІТИКА

Посли G7 привітали довгоочікуване призначення очільника БЕБ

 

Посли держав "Групи семи" привітали призначення керівником Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського.

Відповідну заяву вони опублікували у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

У середу, 6 серпня, країни G7 привітали Олександра Цивінського з призначенням директором Бюро економічної безпеки України.

"Це важливий крок з боку Кабінету міністрів України на підтримку прозорого та підзвітного керівництва, що зміцнює інституцію та сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні", - наголосили у заяві.

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про призначення Цивінського керівником БЕБ.

Призначення Цивінського довгий час блокували нібито після застережень СБУ через російське громадянство його батька. Сам Цивінський говорив, що офіційно йому нічого не повідомляли, а конкурсна комісія повторно подала його документи до уряду.

На тлі ситуації довкола незалежності НАБУ і САП, як стало відомо "ЄвроПравді" від кількох джерел, у ЄС почали ставити питання щодо інших пов'язаних з реформами дій, включаючи призначення керівника БЕБ за підсумками проведеного конкурсу.
 

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