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Військові зможуть повідомляти про корупцію без страху переслідувань
15:44 06.08.2025 |
Кабмін підтримав законопроєкт, який посилює права та гарантує захист військових, що повідомляють про факти корупції в армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля.
"Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт, який гарантує додаткові права та захист для військовослужбовців, що повідомляють про можливі факти корупції або пов'язаних із нею правопорушень", - йдеться у повідомленні.
Документ передбачає право військовослужбовців надсилати інформацію про корупційні порушення до уповноважених підрозділів або осіб із питань запобігання та виявлення корупції, а також можливість обирати зручний канал для повідомлення - включно з прямим зверненням до НАЗК.
Також проєкт закону звільняє військових від обов'язку доповідати безпосередньому командиру про такі факти, що має знизити ризики тиску та переслідувань.
Метою змін є підвищення прозорості у Силах оборони та створення безпечного механізму інформування про корупцію, що стане черговим кроком до формування ефективної та сучасної армії без зловживань.
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