Новий голова БЕБ за півтора року має сформувати комісії з переатестації наявних та відбору нових співробітників - Железняк

Очільник Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський, призначений урядом 6 серпня, має півтора року щоб створити дві комісії - для відбору нових співробітників до органу та переатестації наявних.

Як повідомив нардеп та співавтор ухваленого Радою 29 червня 2024 року закону №10439 про перезавантаження БЕБ Ярослав Железняк (фракція "Голос), в законі передбачено "багато свободи" щодо прийняття рішень для голови Бюро, зокрема щодо заступників та структури.

Железняк пояснив, що комісії будуть формуватися у співвідношенні 50/50. "Половина (шість членів) це представники від голови БЕБ, друга половина (теж шість осіб) - представники від бізнесу, громадськості та експертів (за поданням посольств)", - зазначив нардеп.

Він підкреслив важливість участі прогресивної спільноти в цьому процесі, щоб очистити БЕБ від корупційних кадрів, а також набрати нових людей.

Як повідомлялося, 6 серпня після успішного проходження перевірок та поліграфа Кабмін призначив на посаду директора БЕБ рекомендованого конкурсною комісією кандидата Олександра Цивінського.

До цього Цивінський керував підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро.