ВАКС визнав винним ексголову ДСА Сальникова у зловживанні впливом і засудив до 3 років позбавлення волі

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним ексголову Державної судової адміністрації (ДСА) Олексія Сальнікова у зловживанні впливом та призначив йому покарання у вигляді 3-х років позбавлення волі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС.

"Ексголову ДСА визнано винним в зловживанні впливом, призначено 3 роки позбавлення волі. В той же час, обвинувачений виправданий за статтею "шахрайство", - поінформували в ВАКС.

За інформацією суду, ексголова ДСА позбавлений права обіймати посади в держорганах строком на 3 роки.

Як повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), ексголова ДСА вироком визнаний винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

"Суд залишив у силі застосований раніше запобіжний захід, а саме заставу в розмірі 575 320 грн, та до набрання вироком законної сили поклав на особу такі процесуальні обов'язки: не відлучатися без дозволу суду за межі м. Києва та Київської області; дати уповноваженому органу державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон та/або інший документ, який дає право виїзду за кордон", - йдеться в повідомленні.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

В лютому 2024 року антикорупційні органи України скерували до суду справу за обвинуваченням колишнього голови Державної судової адміністрації (ДСА) у підбурюванні до дачі хабара суддям Верховного Суду.

"14 лютого 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Державної судової адміністрації України, викритого на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства та у заволодінні чужим майном шляхом обману", - повідомляли в САП.

За інформацією прокуратури, у межах досудового розслідування встановлено, що в березні 2023 року голова ДСА України отримав $7,5 тис. Частину цих коштів він мав намір залишити собі, а $5 тис. нібито слід було передати суддям за ухвалення рішення в інтересах комерційного підприємства.

"У подальшому голова ДСА повідомляв особу про те, що питання вирішується, і що він спілкувався про обставини справи з головою Верховного Суду. Водночас затримку у прийнятті рішення пояснював об'єктивними причинами", - зазначено в повідомленні.

Після викриття на хабарництві колишнього голови Верховного Суду очільник ДСА продовжував переконувати, що обумовлене рішення буде ухвалено і з цього приводу він планує поспілкуватися з головою одного з касаційних судів. Водночас наміру спілкуватися він не мав, кошти передавати будь-кому для вирішення цього питання не збирався, як і не збирався повертати отримані кошти особі.