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АРМА знайшло управителя на майно телеканалу «Наш»
09:46 06.08.2025 |
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело аукціон на управителя майна телеканалу "Наш", що належить підозрюваному в державній зраді Євгену Мураєву. У торгах взяла участь одна компанія - ТОВ "Скайлайн Продакшн", з якою планують укласти договір, повідомляється в системі Prozorro.
Нардеп Ярослав Железняк упевнений, що ця компанія пов'язана з телеканалом "Ми - Україна".
Власниця компанії є дружиною директора фірми, яка володіє радіо "Ми-Україна" (ТОВ "Глас-медіа"), а сама Скайлайн Продакшн надавала податкову звітність Ми - Україна як свою власну.
"Виглядає так, що Ми - Україна просто не могла подаватися на цей тендер як управитель, тому що вони офіційно задекларували у податковій свій збиток і просто не могли б брати участь у тендерах АРМА, і тому вигадали всю цю історію", - розповів Железняк в одному зі своїх відео в YouTube.
Телевізійну компанію "Ми - Україна" було створено колишніми працівниками медіагрупи "Україна" Ріната Ахметова у 2022 році.
Основний бенефіціар ТОВ "Ми - Україна" з часткою 79,5% - Ігор Петренко. Іншими власниками з частками 3,4-3,5% стали низка журналістів з холдингу "МГУ", зокрема Людмила Добровольська та Олег Панюта.
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