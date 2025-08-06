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Свириденко й Бессент обговорили посилення співпраці у сферах оборони та інвестицій

Свириденко й Бессент обговорили посилення співпраці у сферах оборони та інвестицій

 

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко і міністр фінансів США Скотт Бессент обговорили посилення співпраці в оборонній та інвестиційній сферах.

Як передає Укрінформ, про це Свириденко повідомила у Фейсбуці.

Значну увагу сторони приділили потенційній оборонній угоді щодо виробництва та продажу українських дронів, яку раніше анонсував Президент Володимир Зеленський, і можливій закупівлі американської зброї.

Порушили також питання, що стосуються запуску Американсько-українського інвестиційного фонду.

«Працюємо над розширенням його мандату, щоб фонд міг інвестувати і в оборонну сферу. Перше засідання ради директорів заплановане на вересень», - зазначила прем'єрка.

Свириденко й Бессент обговорили посилення співпраці у сферах оборони та інвестицій

 

За її словами, наразі стоїть завдання - запустити перші три проєкти протягом 18 місяців.

Глава уряду обговорила з Бессентом також і посилення санкційного тиску та співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями. Вони домовилися продовжити цей діалог на робочому рівні.

Свириденко подякувала Сполученим Штатам за послідовну підтримку України та спільне прагнення до справедливого і стійкого миру.
Ключові теги: США
 

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