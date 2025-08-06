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Польща може передати Україні кілька винищувачів МіГ-29 до кінця року - ексміністр
23:43 05.08.2025 |
Польща може передати решту винищувачів МіГ-29, які перебувають на озброєнні польської армії, до кінця цього року.
Таку думку в коментарі Укрінформу, коментуючи перекидання німецьких винищувачів до Польщі для патрулювання повітряного простору РП і східного флангу НАТО, висловив польський експерт, колишній міністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич.
«Справа передачі цих МіГів має бути завершена. Думаю, що це станеться ще в цьому році», - зазначив Онишкевич.
Він додав, що ці літаки дуже потрібні для збиття в Україні ворожих крилатих ракет і дронів.
Онишкевич зауважив, що це не перші літаки інших країн НАТО, які дислокуються чи перебували раніше на території Польщі. Він додав, що донедавна в Польщі дислокувалися також британські і французькі винищувачі.
Як передавало агентство, п'ять винищувачів Eurofighter EF-2000 Typhoon ВПС Німеччини найближчим часом патрулюватимуть повітряний простір східної частини НАТО з території Польщі.
Торік у МЗС Польщі в коментарі Укрінформу повідомили, що Польща передасть Україні решту своїх літаків МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.
Тимчасовий повірений Польщі в Україні Пьотр Лукасевич в інтервʼю Укрінформу раніше заявляв, що Польща передасть Україні решту своїх винищувачів МіГ-29 тоді, коли «заповнить прогалини», які створює передача цих літаків Києву.
У 2022 році Польща вже передавала Україні частину своїх МіГ-29.
Канцелярія президента Польщі інформувала, що Польща виділила Україні та українським біженцям військової, матеріальної та гуманітарної допомоги у співвідношенні до ВВП країни найбільше у світі - майже 5% власного ВВП. Серед переданого військового озброєння, зокрема, 320 танків різних типів, 250 БМП, 14 літаків МіГ-29.
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