Польща може передати Україні кілька винищувачів МіГ-29 до кінця року - ексміністр

Польща може передати решту винищувачів МіГ-29, які перебувають на озброєнні польської армії, до кінця цього року.

Таку думку в коментарі Укрінформу, коментуючи перекидання німецьких винищувачів до Польщі для патрулювання повітряного простору РП і східного флангу НАТО, висловив польський експерт, колишній міністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич.

«Справа передачі цих МіГів має бути завершена. Думаю, що це станеться ще в цьому році», - зазначив Онишкевич.

Він додав, що ці літаки дуже потрібні для збиття в Україні ворожих крилатих ракет і дронів.

Онишкевич зауважив, що це не перші літаки інших країн НАТО, які дислокуються чи перебували раніше на території Польщі. Він додав, що донедавна в Польщі дислокувалися також британські і французькі винищувачі.

Як передавало агентство, п'ять винищувачів Eurofighter EF-2000 Typhoon ВПС Німеччини найближчим часом патрулюватимуть повітряний простір східної частини НАТО з території Польщі.

Торік у МЗС Польщі в коментарі Укрінформу повідомили, що Польща передасть Україні решту своїх літаків МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.

Тимчасовий повірений Польщі в Україні Пьотр Лукасевич в інтервʼю Укрінформу раніше заявляв, що Польща передасть Україні решту своїх винищувачів МіГ-29 тоді, коли «заповнить прогалини», які створює передача цих літаків Києву.

У 2022 році Польща вже передавала Україні частину своїх МіГ-29.

Канцелярія президента Польщі інформувала, що Польща виділила Україні та українським біженцям військової, матеріальної та гуманітарної допомоги у співвідношенні до ВВП країни найбільше у світі - майже 5% власного ВВП. Серед переданого військового озброєння, зокрема, 320 танків різних типів, 250 БМП, 14 літаків МіГ-29.