Сирський: Армія РФ в Україні щомісяця зростає на 9 тис. осіб

Попри суттєві втрати, яких Сили оборони України завдають російській армії, РФ збільшує угруповання своїх військ в Україні на дев'ять тисяч людей щомісяця, повідомив у вівторок, 5 серпня, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Противник збільшує своє угруповання на дев'ять тисяч осіб щомісяця. Російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено. Тому не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ", - написав він у соцмережах після наради за підсумками діяльності ЗСУ в липні.

Сирський також вказав, що у липні загальні втрати військ РФ склали понад 33,2 тисячі людей, що на 800 осіб більше, ніж у червні.

"Завдяки удосконаленню системи управління БпЛА другий місяць поспіль маємо сталу динаміку суттєвого зростання ефективності знищення противника та, як наслідок, посилюємо безпосередню підтримку піхоти на полі бою", - зазначив він.

Сирський: РФ збільшуватиме тиск

Водночас Сирський зауважив, що липень був дуже напруженим, оскільки на сході війська РФ намагалися наступати практично по всій лінії бойового зіткнення.

"Найскладніша ситуація - на Покровському, Добропільському, Новопавлівському напрямках. Водночас на Північнослобожанському напрямку маємо успіхи у звільненні території Сумської області, продовжуємо вести бойові дії на Курщині", - повідомив він.

Сирський додав, що попереду "ще один важкий місяць". "Противник збільшуватиме натиск. Але наше спільне завдання - не дати ворогу досягти його цілей", - наголосив генерал.

Головком: Уражено десятки об'єктів ВПК РФ

Сирський також повідомив, що протягом липня були помітні успіхи в застосуванні Україною далекобійних засобів (DeepStrike), внаслідок чого, за його даними, було уражено десятки об'єктів воєнно-промислового комплексу РФ.

"Наші безпілотники й інші засоби ураження суттєво знизили виробничі спроможності ВПК агресора, завдали ураження його військовим об'єктам, зокрема складам "шахедів" та інших видів озброєнь, військовим аеродромам й полігонам, оборонним, електромеханічним, хімічним та нафтопереробним заводам", - вказав Сирський.

Також головнокомандувач ЗСУ зауважив, що у відповідь на активізацію Росією обстрілів тилової інфраструктури і мирних міст України, Збройні сили посилюють протиповітряну оборону та масштабують напрямок дронів-перехоплювачів повітряних цілей.